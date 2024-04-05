Волгоград, 5 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Жительницу Самары, задержанную за «щекотание» монумента «Родина-мать», приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Об этом стало известно 5 апреля.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области Алёна Агафонова

«Назначено наказание в виде принудительных работ на срок десять месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства», — сообщила объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

Девушке также запретили заниматься деятельностью, предполагающей публикацию информации в соцсетях, электронных и информационно-коммуникационных сетях. До вступления приговора в силу подсудимой изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и освободили из-под стражи в зале суда.

В июле 2023 года девушка приехала на Мамаев курган и записала видео, на котором «пощекотала» грудь памятника, напевая похожую на цирковую мелодию. Многих пользователей Сети её поведение возмутило, её потребовали наказать. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, её задержали 8 февраля, когда она вернулась в Россию из-за рубежа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Калининграде два туриста устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев. 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца заметили операторы системы «Безопасный город» и вызвали сотрудников Росгвардии. На кадрах с места событий видно, как женщина что-то подожгла от огня, а мужчина кинул туда же какой-то предмет, после чего украл корзину с цветами, стоявшую возле памятника. После задержания женщину из-за плохого самочувствия направили в больницу, а мужчину поместили в спецприёмник и вскоре составили протокол о мелком хулиганстве.