Москва, 5 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту по антитеррору.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Этот ответ был какой-то дикой, даже не хочется варваров обижать сравнением с киевским режимом <…> что-то в публичной плоскости было пролаяно», — заявила дипломат 5 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее, 1 апреля, российский дипломат заявила, что Москва направит Киеву отдельную ноту в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Однако до этого свою работу должны завершить правоохранители.

При этом 31 марта в МИД заявили, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по каналу через Минск. Российская сторона потребовала от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме. Украина должна выдать виновных и возместить ущерб, причинённый жертвам терактов, организованных и проведённых при её участии.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадали порядка 550 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей. Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к теракту.

СК 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине. В телефоне одного из террористов из «Крокуса» следователи обнаружили фото людей с флагом Украины. Кроме того, террорист отправил куратору фотографии входов в концертный зал 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. Об украинском следе в деле о теракте также заявили министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.