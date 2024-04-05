Апатиты, Мурманская область, 5 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после совершённого на него накануне покушения остаётся тяжёлым, заявил 5 апреля глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, сообщил оперштаб Мурманска в своём Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Состояние Андрея Владимировича остаётся тяжёлым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения», — сообщил Панычев.

Он рассказал, что Чибис проходит всю необходимую терапию. По словам главы ведомства, Чибиса планируют перевести из больницы в городе Апатиты в Мурманскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля на главу Мурманской области совершил покушение 42-летний, ранее судимый житель Апатитов. В этом городе Чибис находился с рабочей поездкой и вечером провёл встречу с горожанами в ДК «Строитель». На выходе на него напал человек с ножом и ранил губернатора. Позже на допросе он заявил, что сделал это из личной неприязни. Мужчина попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы, один из бойцов применил табельное оружие.

Чибис после ранения оставался в сознании, его срочно доставили в реанимацию в горбольницу, прооперировали. Перед операцией он успел позвонить жене и успокоить её. Как рассказали медики, ему повезло, что аорта осталась неповреждённой. Когда глава региона пришёл в себя после наркоза, он поблагодарил врачей и Росгвардию за помощь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879482" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места нападения на Андрея Чибиса

Пока Чибис будет восстанавливаться после ранения, исполнять обязанности губернатора будет его заместитель Надежда Аксёнова.