Москва, 5 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на авдеевском направлении в зоне спецоперации, освободили посёлок Водяное, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Пономарев/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — доложил он.

Конашенков также сообщил, что украинская армия на авдеевском направлении в течение последней недели потеряла более 1695 бойцов, 15 бронемашин, 23 автомобиля и 19 артиллерийский орудий. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы отразили 39 контратак ВСУ в этом районе.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала года российская армия освободила 403 кв. км территории. В марте она выбила украинских военных из населённых пунктов Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и посёлка Мирное в Запорожской области.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что отряды ВС России вышли на окраины Часова Яра в ДНР. По его словам, ВСУ в лесополосе на подступах к городу оборудовали много укрепрайонов, но российские солдаты выбили оттуда украинские силы «особым образом», уничтожив несколько сотен бойцов ВСУ.