Москва, 5 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева госпитализировали в одну из московских больниц. Как сообщил Telegram-канал «112», причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Виктор Толочко/Sputnik//РИА Новости Николай Расторгуев

«Певец приехал в сопровождении личного врача. Ему проведут полное обследование, после чего проведут процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали», — сообщил канал.

В 2024 году «Любэ» отмечает 35-летие творческой деятельности. Народный артист России Расторгуев 21 февраля отметил 67-летие. 23 февраля «Любэ» впервые публично исполнила посвящённую героям спецоперации песню «Дай ему сил» рэпера ST (Александра Степанова), релиз которой состоялся 9 февраля. В первый же день композиция вошла в топ-20 популярных композиций.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Исполнитель находился дома, когда почувствовал ухудшение самочувствия и отказ конечностей. Прибывшие к Кузьмину реаниматологи оказали помощь, но воздержались от госпитализации. Как оказалось, жизни музыканта ничто не угрожало.