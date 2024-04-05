Москва, 5 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Контракты на 1,7 миллиарда рублей заключили в 2023 году участники московских экспортных акселераторов. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, при поддержке города выпускниками специализированных программ уже стали свыше 600 московских предпринимателей.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Начинающие экспортеры только за прошлый год по итогам акселераторов смогли заключить контракты на сумму свыше 200 миллионов рублей», — отметил мэр российской столицы. По его словам, многие компании впервые выходят на зарубежные рынки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, за десять лет участие в образовательных мероприятиях городского проекта поддержки малого бизнеса Москвы приняли более 400 тысяч столичных предпринимателей.