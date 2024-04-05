* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 5 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Отец погибшего героя спецоперации Михаила Никилина, могилу которого осквернили неизвестные, оставив на ней флаг ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), не знал, что означает радужная символика. О значении флага 61-летний Андрей Никилин узнал только из новостей и заявил ИА Регнум, что символизм этой тряпки важен только для подонков, которые её оставили.

ИА Регнум

4 апреля стало известно, что на Ленском кладбище в Воронеже на могилу погибшего участника СВО вандалы принесли «радужные флаги». Неизвестные оставили свою символику на могиле 38-летнего героя СВО полковника Михаила Никилина. Михаил из семьи военных. На СВО отправился в феврале прошлого года. В ходе боевых действий офицер дважды был тяжело ранен, но возвращался в строй. Никилин служил на авдеевском направлении. Когда начался массированный обстрел, офицер вывел всех своих подчиненных из-под огня, а сам получил смертельное ранение. Он награждён орденом «За мужество» посмертно.

ИА Регнум

61-летний отец героя СВО Андрей Никилин заявил ИА Регнум, что он вообще не знал о значении этого куска тряпки, который бросили на могилу его сына. Он до сих пор не понимает, что это за издевательская акция, но не воспринимает эту провокацию всерьёз. По его словам, ему сложно оскорбиться какой-то тряпкой, значение которой он не знает и не хочет узнавать.

«Я не могу оскорбиться, я не знаю, что это, и знать не хочу. Это просто тряпка, которую в своих целях швырнули на могилу моего сына какие-то подонки. Может, она для них значима и имеет какой-то символ. Для меня это мусор, которым осквернили память сына», — рассказал отец бойца.

ИА Регнум связалось и с супругой погибшего Натальей Мальцевой. Она рассказал, что узнала о случившемся только из публикаций фотографий в интернете. В тот день Наталья находилась в другом городе, поэтому она позвонила отцу погибшего мужа и попросила приехать на кладбище, чтобы проверить могилу.

«Он поехал на кладбище. Этого куска материи там уже не было. Но тот, кто рядом убирал могилу, сказал, что приехала полиция и тряпку забрали», — рассказала Наталья.

По данным ИА Регнум, правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года 47-летняя жительница Владикавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников СВО. Её задержала полиция.