Москва, 5 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле», необходимо установить все этапы его финансирования, заявил 5 апреля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кирилл Каллиников /РИА Новости

«Необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта», — процитировала Бастрыкина пресс-служба СК.

Глава ведомства также поручил продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию причастных к совершению терактов исполнителей, пособников и организаторов.

Бастрыкин провёл оперативное совещание и заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе». Председателю СК доложили о продолжении следственных действий с фигурантами уголовного дела. Полученные в ходе допросов показания проверяются.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадали порядка 550 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей. Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к теракту в Подмосковье. Ими оказались гражданин России и два иностранца — все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. СК 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине. В телефоне одного из террористов из «Крокуса» следователи обнаружили фото людей с флагом Украины. Кроме того, террорист отправил куратору фотографии входов в концертный зал 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО.

Об украинском следе в деле о теракте также заявили министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в Красногорске. Глава государства также заявил, что заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России.