Берлин, 5 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Уже в 2024 году Украина получит и сможет самостоятельно производить ударные беспилотники с радиусом действия до 2,5 тыс. километров. С таким утверждением 5 апреля выступила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, на фоне отсутствия ракет средней и большой дальности киевские власти полностью переключатся на использование беспилотников.

«В этом году десять производителей поставят [Киеву] вооружённые беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 километров», — заявил таблоид.

По утверждению авторов материала, киевское конструкторское бюро «Луч» создало новый ударно-разведывательный БПЛА, якобы способный летать на расстояние 3300 километров с нагрузкой до 300 килограммов.

Во время недавних атак на предприятия в Елабуге и Нижнекамске ВСУ использовали дроны UJ-22 Airborne собственного производства, ранее не обладавшие такой дальностью, чего, вероятно, удалось достичь с помощь дополнительного топливного бака, также утверждается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, при этом в последнем система РЭБ перехватила беспилотник, двигавшийся в сторону нефтеперерабатывающего завода. В Елабуге заявили об атаке двух дронов по общежитию «Алабуга Политех». В результате этого пострадали 14 человек из девяти стран мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки дронов на Татарстан, заявил, что Киев продолжает вести террористическую деятельность. Он отметил, что российские военные работают над тем, чтобы исключить эту угрозу.

Американский телеканал CNN 1 апреля заявил, что ВСУ совершили ряд атак по территории России с помощью дронов с использованием ИИ. По утверждению телеканала, такие беспилотники используют искусственный интеллект в зоне глушения, для чего оснащены процессором со спутниковыми данными и данными о местности.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин 3 апреля отметил, что Россия опережает Украину в применении беспилотников с ИИ. Он подчеркнул, что способных действовать в зоне боевых действий только на основе искусственного интеллекта БПЛА в мире пока нет, потому что технологии ИИ для такого применения дронов ещё слишком «сырые».