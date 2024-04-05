Подольск, Московская область, 5 апреля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник. Об этом сообщил 5 апреля глава муниципалитета Григорий Артамонов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«4 апреля в поле недалеко от нефтебазы «Новоселки» был обнаружен беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

По словам главы муниципалитета, пострадавших и разрушений нет. На месте оперативно сработали специалисты экстренных служб.

Жителей Подольска Артамонов призвал соблюдать спокойствие.

Как сообщало 13 ноября 2023 года ИА Регнум, 70-летний пенсионер обнаружил БПЛА самолётного типа, когда гулял в подмосковном лесу. Дрон нашли в районе деревни Минино в Раменском муниципальном районе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что у беспилотника не было опознавательных знаков. Размах крыльев аппарата достигал 1,5 метра.

В марте 2024 года источник ИА Регнум сообщил, что обломки дрона нашли на месте пожара в деревянной постройке на севере Москвы. Пожар вспыхнул утром 26 марта в Молжаниновском районе столицы.