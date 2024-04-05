* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подала апелляцию на решение суда, заочно приговорившего его к восьми годам и четырём месяцам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщили 5 апреля в Басманном суде Москвы.

РИА Новости/ Евгений Одиноков Пётр Верзилов

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 2 апреля признал Верзилова виновным в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к восьми годам и четырём месяцам колонии общего режима. Ему также запретили в течение трёх лет и десяти месяцев администрировать интернет-ресурсы.

Верзилов находится в международим розыске с января 2023 года. Ранее ему заочно предъявили обвинение в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Верзилов нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, уехав за рубеж.

Затем против него возбудили уголовное дело о фейках, и 3 ноября прошлого года Басманный суд заочно приговорил его за фейки об армии к восьми с половиной годам колонии общего режима. Спустя четыре месяца, 11 марта 2024 года, Мосгорсуд отменил заочный приговор и дело передали в Басманный суд для нового рассмотрения.

Минюст России 29 сентября 2021 года признал Верзилова иностранным агентом.