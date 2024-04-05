Умерла актриса театра и кино Вера Чехова
Берлин, 5 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Германии скончалась актриса и режиссёр Вера Чехова. Она умерла 3 апреля в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на семью артистки.
Она скончалась после непродолжительной тяжёлой болезни. Других подробностей родственники не сообщили, написал новостной портал Tagesschau.
Внучка актёров Ольги и Михаила Чеховых родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Её дебют на сцене состоялся в 19 лет. За многолетнюю карьеру в кино и на телевидении Чехова сыграла десятки ролей с 1950-х по 1990-е годы. Также она выступала на крупных театральных сценах.
Актриса известна зрителю по таким картинам, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода». За экранизацию рассказа Генриха Бёлля «Хлеб первых лет» Чехова получила в 1962 году национальную кинопремию ФРГ.
В 1984 году актриса совместно с супругом Вадимом Гловна сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х завершила актёрскую карьеру и стала работать режиссёром.