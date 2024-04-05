Берлин, 5 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Германии скончалась актриса и режиссёр Вера Чехова. Она умерла 3 апреля в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на семью артистки.

IMAGO/Stephan Wallocha/Global Look Press Вера Чехова

Она скончалась после непродолжительной тяжёлой болезни. Других подробностей родственники не сообщили, написал новостной портал Tagesschau.

Внучка актёров Ольги и Михаила Чеховых родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Её дебют на сцене состоялся в 19 лет. За многолетнюю карьеру в кино и на телевидении Чехова сыграла десятки ролей с 1950-х по 1990-е годы. Также она выступала на крупных театральных сценах.

Актриса известна зрителю по таким картинам, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода». За экранизацию рассказа Генриха Бёлля «Хлеб первых лет» Чехова получила в 1962 году национальную кинопремию ФРГ.

В 1984 году актриса совместно с супругом Вадимом Гловна сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х завершила актёрскую карьеру и стала работать режиссёром.