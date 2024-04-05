Вашингтон, 5 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, основатель компаний Space X и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск упрекнул власти Соединённых Штатов Америки в излишнем внимании к проблемам Украины, нежели к защите границы. Он написал об этом 5 апреля в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Столько внимания к границам Украины, как будто границы США не существует», — написал он.

Маск таким образом прокомментировал публикацию американского тележурналиста Такера Карлсона о том, что Конгресс США помогает Украине, не зная количества погибших в армии, которую финансирует.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля Маск прокомментировал идею приёма Украины в НАТО. По его словам, именно так и должен начинаться фильм о ядерном апокалипсисе.

Основатель SpaceX 31 марта предупредил Киев о возможности потери Одессы и лишения доступа к Чёрному морю в случае затягивания украинского конфликта. По его мнению, киевские власти необдуманно потеряли большое количество бойцов в ходе прошлогоднего контрнаступления.

Маск 17 марта написал, что Киев может потерять больше территорий в случае, если не начнёт процесс мирных переговоров. Бизнесмен отметил, что бойцов ВСУ впустую отправляют погибать на поле боя.