Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Ростовской области в багажнике машины с отрезанными ушами и перерезанным горлом нашли пропавшего ранее инженера сельскохозяйственного производственного кооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда, сообщил 5 апреля источник РЕН ТВ.

кадр из видео

«Андрей Ликольд и Юрий Московой, начальник и подчиненный, 2 апреля выехали в сторону Волгодонска и перестали выходить на связь. Родственники пропавших обратились в полицию за помощью», — говорится в материале.

Позднее в реке недалеко от Волгодонска нашли утопленные автомобили обоих мужчин. В багажнике одного из них нашли связанным Ликольда. Перед смертью его сильно избили.

Жена убитого Светлана рассказала RT, что у её мужа был конфликт с жителем местной деревни из-за поля, где пасут коров. Помимо этого, по словам женщины, незадолго до трагедии её супругу позвонил, предположительно, Московой и попросил его куда-то отвезти.

В Следственном комитете Ростовской области 5 апреля подтвердили, что на территории Зимовниковского района обнаружили тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти. По данным следствия, 2 апреля 2024 года мужчины уехали с места работы в неизвестном направлении и домой не вернулись. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 марта в Ставрополе мужчина убил двух своих детей, ранил жену и покончил жизнь самоубийством. Погибших и раненую женщину обнаружил её отец, который не смог дозвониться до дочери и попасть в дом. По данному факту возбудили уголовное дело.