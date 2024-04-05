Москва, 5 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства. Об этом стало известно 5 апреля.

СК России. Кадр из видео Следственные действия на месте покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

«В регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК. В рамках расследования предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершённого преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, нападение на губернатора Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Главе региона нанесли ножевое ранение в живот, с которым его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. По информации пресс-службы Чибиса, угрозы для жизни нет. Ему успешно провели операцию, придя в себя, он поблагодарил врачей.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе. По её словам, пока перевод губернатора в другие медучреждения не планируется.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Оперативники также засняли оружие нападавшего — нож.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на Чибиса нужно расследовать в самые короткие сроки, и пожелал главе Мурманской области скорейшего выздоровления. Представитель Кремля также сообщил, что глава государства Владимир Путин позвонит пережившему покушение губернатору, как только представится возможность.