Ярославль, 5 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Наездницу Ксению Костыгову на два года отстранили от соревнований за жестокое обращение с лошадью. Об этом 5 апреля сообщил Telegram-канал «112»..

Кадр из видео

Решение об отстранении 23-летней спортсменки приняла Федерация конного спорта России. Поводом стал случай, произошедший на соревнованиях в Ярославле.

«Очевидцы сняли на видео, как она лупит хлыстом и руками своего коня Лорда Кельвина по морде, голове и шее, едва не выбив ему глаза», ― сообщил канал.

Инцидент произошёл 10 марта, однако известно о нём стало только сейчас.

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Также канал сообщил, что это не первый подобный случай проявления жестокости к животным. Ранее Костыгову уже дисквалифицировали на год за грубое обращение с лошадью на одном из турниров.

«Есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех лёгких ударов хлыстом или ладонью. И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала», ― пояснил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

Он сообщил, что посмотрел видео с турнира. По его словам, происходившее на соревнованиях иначе как избиением назвать нельзя.

Костыгова по решению бюро ФКСР не сможет в течение двух лет принимать участие в соревнованиях любого уровня, проводимых на территории России. Также её отстранили от любого вида деятельности, связанного с конным спортом ― тренерской работы, проведения мастер-классов.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети в октябре прошлого года появилось видео, на котором предположительно дрессировщики Запашные бьют тигров палкой, обливают водой и пеной из огнетушителя. Зоозащитники в связи с этим обратились в Следственный комитет и обвинили дрессировщиков в жестком обращении с животными.

Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестокости, заявив, что, когда животные дерутся, им надо спасать жизни. Он пояснил, что применение силы по отношению к животным допускается в исключительных случаях, когда они начинают драться. В таких ситуациях используются специальные средства — водомёты, палки и холостое оружие. Зоозащитники не разбираются в ситуации, добавили дрессировщики.

Запашный напомнил, что в схожей ситуации в 2022 году он получил травму — тигр напал на него во время репетиции и повредил лицо.