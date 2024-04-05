Москва, 5 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В районе Новые Ватутинки в Новой Москве сгорел стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», организованный местными жителями у закладного камня памятника воинам — участникам локальных конфликтов. Туда приносили цветы, свечи и детские игрушки. Об этом 5 апреля сообщило издание «Подъём».

Соцсети Оскверненный стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новых Ватутинках

«Там было очень много цветов, камень был завален цветами, его даже не было видно. Сейчас уже всё убрано, всё отмыто, но видно, что камень немного опалён», — рассказал журналистам местный житель.

Официальные ведомства пока не комментировали происшествие. По информации издания, местные жители считают, что мемориал подожгли.

Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова прокомментировала инцидент в Telegram-канале.

«Если это так подростки играют, то их плохо воспитывают родители. А если не подростки, страшно представить, что в головах у поджигателей. Это больше, чем вандализм — сжигать память о погибших. Это больше, чем вандализм — сжигать последнюю игрушку убитого ребёнка», — написала она.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь из автоматов по людям и устроив там пожар. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали более 500 человек.

По делу о теракте арестовали десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта сообщил, что показания обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след в этом преступлении. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы подготовить всё самостоятельно, без посторонней помощи.

Следственный комитет 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со специальной военной операцией на Украине. Специалисты обнаружили в телефоне одного из них фотографии людей в военной форме с оружием и флагом Украины. Кроме того, террорист отправил куратору фотографии входов в концертный зал 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО.