Москва, 5 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах Москвы остаются 37 человек, из них трое — в тяжёлом состоянии, заявила 5 апреля заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжёлом состоянии из них только трое», — сообщила Ракова.

Она сообщила, что после теракта в «Крокусе» самые сложные пациенты поступали в федеральные клиники и клиники Москвы. В ночь трагедии в столичные больницы госпитализировали 85 пациентов, в федеральные — 13 человек.

Кроме того, в больницы Москвы перевели ещё девять москвичей из больниц Подмосковья. Эти люди находились в крайне тяжёлом состоянии и их доставили с помощью санавиации на следующий день — 23 марта, отметила Ракова.

«Благодаря тому что вертолёты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжёлые пациенты, и каждая секунда была на счету», — сообщила Ракова.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном городе Красногорске должно было состояться выступление группы «Пикник» в концертном зале на шесть тысяч мест. В момент, когда должен был начаться концерт, террористы устроили нападение, применив огнестрельное оружие и устроив пожар. В результате теракта погибли 145 человек, шестеро из которых — дети. Пострадали более 500 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879456" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин — про «Крокус»

В рамках уголовного дела арестовали десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей атаки, пытавшихся сбежать на машине с места теракта. Их поймали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, их показания подтверждают украинский след. Со своей стороны секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам, а России пытаются навязать идею, что теракт осуществили радикальные исламисты, возможно, члены афганского филиала ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственный комитет России 5 апреля сообщил, что в телефоне террориста из «Крокуса» обнаружили фотографии людей с флагом Украины.