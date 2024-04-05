Санкт-Петербург, 5 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Пьяная жительница Ленинградской области толкнула с платформы железнодорожной станции Саблино в Тосненском районе под движущийся поезд двух школьниц. Несовершеннолетних успел спасти 17-летний подросток, сообщили 5 апреля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения толкнула с платформы «Саблино» под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл днём 16 марта 2024 года. Избежать трагедии помог 17-летний молодой человек. После этого женщина стала высказываться грубой нецензурной бранью в адрес юноши и ударила его по лицу.

По данному происшествию возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Подозреваемую задержали. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта в московском метро произошло ЧП. Мужчина внезапно подошёл к подростку и толкнул его под приближающийся поезд. Инцидент попал на камеру. Как позднее сообщили в прокуратуре, пятнадцатилетний юноша выжил и его здоровью ничего не угрожает. Толкнувшего подростка под поезд мужчину задержали, он сознался в преступлении. Объяснить свои действия он не смог.