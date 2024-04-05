Минск, 5 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в палату представителей (нижняя палата парламента страны) законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом стало известно 5 апреля.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Согласованный Лукашенко проект предусматривает приостановление действия соглашения, но не означает выход страны из него и прекращение осуществления в белорусских войсках соответствующих процедур. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Белоруссия ратифицировала договор в 1992 году. Документ предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, бронемашины, артиллерия, ударные вертолёты, боевые самолёты) и механизмы проверки соблюдения обязательств.

Как передавало ИА Регнум, СССР подписал ДОВСЕ в 1990 году, в 1992-м постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. Страна ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, но формально считалась участником. Вскоре глава государства подписал закон о денонсации договора, 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Тогда юридическую силу для страны утратили ещё два обязывающих соглашения, связанных с договором — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях наличия обычных вооружений и фланговый документ от 31 мая 1996 года. В МИД России подчеркнули, что приостановкой действия соглашения страна оставила возможность для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе, но оппоненты этим не воспользовались.

Позднее стало известно, что власти Молдавии приостановили действие ДОВСЕ. Об этом 6 марта заявил госсекретарь молдавского министерства обороны Валерий Мижа. Пресс-служба сейма Польши 9 марта сообщила, что 435 депутатов из 440 проголосовали за выход страны из соглашения, позже президент Анджей Дуда подписал соответствующее постановление.

Приостановление действия договора государствами НАТО и союзниками фактически означает прекращение его функционирования.