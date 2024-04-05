Москва, 5 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Заместителя гендиректора «Росгеологии» Сергея Радькова назначат временно исполняющим обязанности главы холдинга. Об этом стало известно 5 апреля.

реестр-инженеров.рф Сергей Радьков

Как сообщил председатель совета директоров холдинга, глава Минприроды России Александр Козлов на расширенном заседании правления холдинга, возглавлявший «Росгеологию» с апреля 2019 года Сергей Горьков останется в правлении.

«Спасибо ему большое за работу, которую он провёл на посту генерального директора», — отметил Козлов.

Сергей Радьков начиная с 2021 года курировал в «Росгеологии» работы по твёрдым полезным ископаемым. С его назначением, по словам главы Минприроды, начнётся также процесс утверждения гендиректора организации. Но главное во всём этом, подчеркнул Козлов, не останавливать геологические работы и вовремя начать полевые экспедиции.

Горьков возглавлял «Росгеологию» с 2019 года, ранее занимал должность замминистра экономического развития России. В 1994 окончил академию ФСБ, занимал должности вице-президента ЮКОСа, члена совета директоров FESCO, директора кадровой политики Сбербанка и председателя Внешэкономбанка.

«Росгеологию» основали в 2011 году на базе «Центргеологии», объединив более 40 государственных геологических предприятий. Холдинг предоставляет услуги, связанные с геологоразведкой, в том числе нефти и газа и твёрдых полезных ископаемых. 100% акций «Росгеологии» принадлежат Росимуществу.