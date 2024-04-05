Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области, недалеко от аэродрома, сдетонировало взрывное устройство на одном из упавших беспилотных летательных аппаратах. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл около полудня в Морозовском районе.

«В результате пострадали, по предварительным данным, восемь человек», ― написал Голубев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Получивших ранения доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Кроме того, добавил Голубев, в Морозовск направили дополнительные бригады врачей.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 апреля Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны начали отражать массированную атаку БПЛА в Морозовском районе. Позднее глава региона проинформировал, что в результате атаки более 40 украинских дронов получила повреждения электроподстанция. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. При этом никто из людей не пострадал.

В Министерстве обороны заявили, что за прошедшую ночь российские военные нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата в небе над пятью регионами России. Так, 44 дрона дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области, шесть ― в Краснодарском крае, по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

В ночь с 8 на 9 марта в Ростовской области дважды отражали атаку дронов. Беспилотники сбивали на подлёте к Морозовску. Они также пытались атаковать объекты в Таганроге.