Москва, 5 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Самообучающийся голосовой робот-консультант от МегаФона теперь помогает пассажирам авиакомпании NordStar контролировать время вылета и прилета. Технология уже значительно сократила время обработки запросов в периоды нестабильной погоды и улучшила качество обслуживания.

ru. freepik.com Голосовой робот МегаФона поможет пассажирам NordStar успеть на рейс

Непредсказуемые погодные условия в северных регионах страны, основной локации перевозок NordStar, создают высокую нагрузку на контактный центр почти круглый год. Для повышения оперативности информирования пассажиров авиакомпания внедрила голосового помощника. Его разработчиками стали IT-специалисты МегаФона и NordStar. Совместно они обучили голосового робота на базе нейросети, проанализировав около 10 тысяч звонков от пассажиров с различными диалогами и интонациями.

«Полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. В прошлом году NordStar перевезла больше миллиона человек, и планы каждого клиента зависели от возможностей авиакомпании оперативно уведомлять об изменениях на рейсе», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Авиакомпания NordStar выбрала IT-решение МегаФона за высокое качество услуг, отличный сервис, наличие открытого API и возможность интеграции с производственной системой и телефонией авиакомпании», — комментирует генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

По его словам, робот уже показал свою эффективность в сокращении времени ожидания на линии, особенно в нестандартных ситуациях, и улучшении обслуживания, включая увеличение конверсии звонков. «Так, например, за все время работы робота-консультанта было обработано более 60% входящих звонков пассажиров по вопросам расписания и статуса рейсов, что позволило снизить нагрузку реальных специалистов контактного центра, обрабатывающих другие индивидуальные запросы пассажиров», — добавил Леонид Мохов.

Он подчеркнул, что в авиакомпании продолжают развивать использование искусственного интеллекта в своей экосистеме и планируют задействовать нейросети для улучшения процесса продажи билетов, предоставления дополнительной справочной информации и, возможно, консультации пассажиров по вопросам багажа.

Робот уже стал полноценным дополнительным сотрудником и принимает все звонки первой линии. Голосом профессиональных актеров он консультирует клиентов по вопросам изменения расписания и статусу рейсов. Если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, нейросеть предложит собеседнику перенаправить разговор на профильного коллегу — реального специалиста контактного центра. За работой цифрового помощника в режиме онлайн наблюдают эксперты, и, если, например, разговор был переведен на сотрудника, они анализируют скрипт и проводят дообучение робота.