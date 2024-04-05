Москва, 5 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Бойца ММА Нурланбека Бекмамата, который подрабатывает водителем, задержали на въезде в закрытый военный городок Власиха, где базируется штаб и центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил ВС РФ. Мужчина вёз хлеб в продуктовый магазин и решил срезать путь, чтобы побыстрее доставить товар. Об этом боец рассказал ИА Регнум.

Кадр из видео

3 апреля в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на территории деревни Лайково в Одинцовском городском округе. Она была обеспокоена пропажей 28-летнего Нурланбека Бекмамата — водителя, который доставлял в магазин свежий хлеб. Женщина рассказала, что в указанное время Нурланбек не привёз товар и перестал отвечать на звонки. Сотрудница магазина продиктовала приметы мужчины и сказала, что Нурланбека вряд ли могли ограбить и сделать что-то с ним, ведь раньше он занимался единоборствами и был бойцом ММА.

«Полиции удалось установить, куда пропал Нурланбек. Оказалось, что он по ошибке попытался заехать в ЗАТО Власиха, этот город называют столицей ракетных войск. На КПП его задержали и проверили фургон, надломив несколько буханок хлеба», — рассказал собеседник агентства.

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По данному факту стали проводить проверку. Территория закрытого военного городка находится под охраной, и посторонних на его территорию не пускают. Нурланбек об этом не знал, поэтому доверился навигатору. На территории ЗАТО располагается штаб и центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил Вооружённых сил Российской Федерации, а также находится 3-й окружной военный суд. По данным следствия, виноватым в инциденте «признан» навигатор. Он проложил для водителя маршрут, который проходил через Власиху. Об этом Нурланбек рассказал ИА Регнум.

«Магазин находится недалеко от КПП. К нему есть платная дорога, но там тоже шлагбаум и военная часть. Поехал по бесплатной дороге, по навигатору. Остановился у шлагбаума. Солдат спросил, есть ли у меня пропуск, я ответил, что пропуска нет. Он сказал, что тогда нужно сфотографировать машину и заказать пропуск. Через несколько минут приехали сотрудники в гражданском и меня задержали. Я не знаю за что. Я им показал хлеб, открыл машину, чтобы досмотрели. Говорю, я водитель, хлеб привёз. Говорю, магазин вот через 2 км. Вчера я первый раз поехал в этот магазин хлеб доставлять. Я давно работаю, но в этот магазин хлеб привёз впервые», — рассказал мужчина.

Несмотря на все объяснения, его задержали и доставили в отдел полиции. Там все документы Нурланбека Бекмамата тщательно проверили. И в результате, не обнаружив никаких других нарушений, на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Мужчина поделился с ИА Регнум, что работа водителем — это не единственное его занятие. Он спортсмен, занимается смешанными единоборствами ММА и выступает в профессиональных боях. ОМужчина начал спортивную карьеру в 2016 году.