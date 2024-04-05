Москва, 5 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России

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«Уважаемые коллеги, добрый день. В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, оргпреступностью в целом», — сказал он.

Глава государства уточнил, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев представит доклад на эту тему.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент отметил, что у криминальных сообществ часто бывают связи за границей, в том числе с иностранными спецслужбами. Ввиду этого глава государства потребовал уделить внимание охране общественного порядка, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции, работе участковых служб и действиям МВД по нейтрализации организованной преступности.

Позднее в этот же день Путин указал на рост употребления в России самых тяжёлых и опасных синтетических наркотиков, призвав правоохранительные органы активнее бороться с этим явлением. Президент также назвал одной из главных задач укрепление тесной координации всех правоохранителей и спецслужб.