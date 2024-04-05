Москва, 5 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по защите конкуренции представил свои поправки к законопроекту о пролонгации контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Документ предлагал в качестве меры поддержки отрасли дать операторам наружной рекламы возможность продлить уже заключенные договоры на 10 лет без необходимости проведения торгов. При этом в итоговой версии поправок члены комитета предлагают продлевать контракты лишь на год. Помимо этого, взволновавший отрасль пункт о продлении лишь тех контрактов, что истекают в 2024 году, не вошел в перечень поправок комитета Валерия Гартунга.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Бурные обсуждения

Документ был принят в первом чтении 20 марта, но его раскритиковал комитет по защите конкуренции. Депутаты посчитали, что законопроект может привести к монополизации рынка, и в своем заключении предложили продлевать только те контракты, срок которых истекает до конца 2024 года.

Поправка сильно взволновала отрасль: бизнес-сообщество заметило, что большая часть контрактов, срок которых заканчивается в текущем году, приходится на Москву и еще несколько городов. Большая часть компаний-операторов, таким образом, под закон не попадает.

— Если такое предложение будет реализовано, то оно коснется только нескольких операторов рынка Москвы и немногочисленных регионов. (…) При этом лишь 7% договоров будут продлены на территории России, а это ничтожно мало, — отмечал ранее гендиректор компании «Дрим» Игорь Лернер.

В отрасли считают, что, таким образом, законопроект поддержит лишь несколько крупнейших игроков рынка, а малый и средний бизнес в регионах будет вынужден на неконкурентных условиях вновь инвестировать средства в торги, что в конечном счете приведет к еще большему усилению позиций лидеров. Компании призвали ввести пролонгацию для всех на равных условиях.

Представители рекламного рынка встретились с депутатами из разных партий и комитетов и высказали им свою озабоченность возможными рисками. Законодатели в ответ указали бизнесу, что также необходимо помнить о муниципальных и региональных бюджетах, которые при полном отсутствии торгов могут потерять часть доходов.

Увидели свет

В результате в тексте поправок комитета по защите конкуренции, который депутаты внесли в Госдуму, строчки о том, что мера коснется только тех контрактов, что заканчиваются в 2024 году, не было. Бизнес-сообщество отреагировало незамедлительно.

Руководитель и основатель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин заявил ИА Регнум, что исключение этого пункта является значительным шагом вперед.

— Это изменение устраняет одну из ключевых несправедливостей предложения, предоставляя равные условия для всех участников рынка, и гарантирует, что закон будет работать на благо всей индустрии, а не только ограниченной группы операторов, — подчеркнул предприниматель.

Эту точку зрения разделяет и Игорь Лернер.

— Вся отрасль выступает за исключение этого пункта. Такой пункт уничтожал весь смысл этого законопроекта. И вместо законопроекта, который поддерживает отрасль, мы получаем законопроект, который ее уничтожает и ведет к монополизации, — заявил он СМИ.

Гендиректор рекламной компании «Элефант» в Челябинске Михаил Смирнов разделил мнения коллег: «Рад тому факту, что пункт о сроке в 2024 году убрали».

В то же время комитет под председательством депутата Валерия Гартунга отметил, что пролонгация на 10 лет, по его мнению, является необоснованной, и предложил продление сроком на один год.

Валерий Гартунг во время общения с представителями отрасли объяснил, что закон в предложенном виде сильно ограничит конкуренцию, и именно поэтому комитет разработал свои поправки.

Они, по его словам, направлены против монополизации и предлагают предоставлять возможность пролонгации только малым и средним предприятиям.

— То есть монополист сразу пролетает мимо, — отметил депутат.

Валерий Гартунг также заявил, что продлеваться договоры должны только на один год.

Депутаты подчеркнули свое намерение поддержать регионы, предложив поправку о том, чтобы действие законопроекта не распространялась на Москву и Санкт-Петербург, а также призвали оказывать такую меру поддержки только тем операторам, чья доля на рынке наружной рекламы не превышает 35%.

Игорь Лернер отметил, что пролонгация должна касаться всех операторов во всех населенных пунктах — именно это обеспечит равные условия.

— При этом, естественно, любые ограничения на деятельность крупнейших компаний помогают ведению бизнеса представителям малого и среднего бизнеса, — указал он.

Илья Фомин эту позицию разделил, но добавил, что сокращение срока продления контрактов до одного года является двояким решением.

— С одной стороны, это может предложить малым предприятиям больше возможностей для участия в торгах и конкуренции на рынке. С другой стороны, такой краткосрочный подход может подорвать стабильность и предсказуемость для всей отрасли, особенно для тех, кому необходимы долгосрочные перспективы для планирования и развития своего бизнеса, — сказал он.

Илья Фомин подчеркнул, что поправки, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, — ключевой аспект законопроекта.

— Именно ради этого вносился законопроект, и этому принципу нужно следовать. Законопроект в изначальном виде стабилизирует рынок и позволит предпринимателям в регионах заниматься развитием и диджитализацией, — добавил гендиректор «РИМ».

«Глоток воздуха»

Михаил Смирнов рассказал ИА Регнум, что представленный вариант поправок — это позитивные изменения.

— Я только «за», — подчеркнул он. — Даже один год [продления] сможет благотворно повлиять. Хотя бы с чего-то начать. Может, к тому времени нам [региональным операторам — прим. ред.] всё-таки какие-то инструменты дадут в руки. Год многое изменит. Мы сейчас все силы бросим на отношения с местными органами власти — это сложная работа по пересмотру нормативных актов, которая требует времени. Давайте на год, дальше выйдем с новыми предложениями, и этот год люди будут работать.

Как заявил директор компании «Илан» Денис Потемкин, по предварительным оценкам, в 2025–2026 годах около 60% регионального рынка рекламы будет выставлено на торги, а потому регионы, опасаясь экспансии крупнейших игроков из Москвы, переживают за этот законопроект.

— Для регионов продление на любой срок, даже на год — это небольшой глоток воздуха. Конечно, хотелось бы на 10 лет, но и на год — почему бы и нет. Главное, чтобы все были в равных условиях, — сказал он.

При этом Денис Потемкин отметил, что он как представитель малого и среднего бизнеса обеими руками поддерживает поправку о том, чтобы не продлевать контракты операторов, которые занимают 35% рынка или более.

— Это будет более выравненная ситуация на рынке, — объяснил предприниматель. — У нас нет таких финансовых возможностей, как у больших компаний. Эта поддержка даже сроком на год для нас очень значима.

Игорь Лернер, в свою очередь, уточнил, что пролонгация сроком на один год не окажет такого положительного влияния на отрасль, как продление на 10 лет.

— Более длительный срок пролонгации позволит представителям малого и среднего бизнеса провести модернизацию своих конструкций и значительно увеличить количество цифровых экранов, — пояснил изданию гендиректор «Дрим».

Он добавил, что, в связи с тем, что контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в регионах зачастую заключаются лишь на пять лет, операторы просто не успевают получить с них прибыль, чтобы вкладывать ее в развитие.

Илья Фомин пояснил, что операторам на местах нужны различные меры поддержки: например, возможность получать кредитные средства, в том числе льготные. При необходимости — отсрочки по платежам за аренду. Это действия, которые не требуют непосредственного вмешательства законодателей, но могут существенно поддержать местный бизнес.

Он заключил, что рекламный рынок, в свою очередь, готов предложить государству увеличение социальной рекламы, стабильные и растущие налоговые поступления, а также создание и поддержание рабочих мест, что в совокупности способствует общему благосостоянию экономики.

Далее стоит вопрос о том, насколько поправки комитета по защите конкуренции найдут поддержку среди других парламентариев. ИА Регнум останется в курсе и продолжит информировать о ходе обсуждения дискуссионного законопроекта.