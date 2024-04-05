Москва, 5 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Бездоказательные обвинения, выдвигаемые Западом в адрес России, абсолютно неприемлемы, сообщил 5 апреля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 апреля заявил, что Россия во время проведения летней Олимпиады в Париже якобы может совершить информационные атаки и помешать проведению мероприятия. Он заявил, что у него на этот счёт «нет никаких сомнений».

Министр транспорта Чехии Мартин Купка 4 апреля заявил, что чешские власти подозревают Россию в совершении кибератак на европейские железнодорожные сети. По его словам, Россию подозревают в «тысячах попыток» ослабить эту отрасль. Кибератакам, в частности, подверглись системы сигнализации и сети чешского национального оператора «Чешские железные дороги», отметил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля глава департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности России Алексей Петров заявил, что российскую информационную инфраструктуру хакеры постоянно атакуют. Только в прошлом году произошло около 200 тысяч мощных кибератак.

Песков в начале февраля сообщил, что сайт Кремля ежедневно атакуют хакеры. Каждые сутки таких атак насчитывается не один десяток.