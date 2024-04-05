Москва, 5 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Посол Южной Кореи в Москве вызван в МИД из-за односторонних антироссийских санкций, сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он указал, что послу заявлено о том, что введение односторонних санкций Москва рассматривает как очередной недружественный шаг.

«Заявлено, что РФ категорически не приемлет нелигитимных действий в свой адрес на основе голословных обвинений», — указал Руденко.

Кроме того, российская сторона призвала Сеул отказаться от санкционно-силовых мер, усиливающих напряжённость на Корейском полуострове и опасных для самой Республики Корея.

3 апреля Сеул объявил о ведении односторонних санкций в отношении двух российских судов, якобы перевозивших военные грузы между Россией и КНДР, а также двух организаций, двух физических лиц, которым вменяется причастность к деятельности по привлечению северокорейской рабочей силы в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала решение Южной Кореи очередным недружественным шагом, который вызывает глубокое сожаление. Введение нелегитимных санкций будет иметь негативное последствие для отношений с Россией и вынудит Москву на ответ, подчеркнула она.

Захарова добавила, что отношения РФ и Южной Кореи по вине Сеула, за которым стоит «Вашингтон, находятся в глубоком кризисе». Обвинения в сотрудничестве России с КНДР в военной сфере МИД назвал не стоящими комментария, так как всё сотрудничество с Пхеньяном не противоречит соответствующим установочным документам, праву, национальному праву и так далее.