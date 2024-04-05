Москва, 5 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Покушение на губернатора Мурманской области Андрей Чибиса необходимо расследовать в кратчайшие сроки. Об этом 5 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/ Фотохост-агентство РИА Новости Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Представитель Кремля, отвечая вопрос о покушении на Чибиса, пожелал пережившему покушение главе региона скорейшего выздоровления.

«Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.

Песков также ответил на вопрос о том, нужно ли в связи с этим покушением усилить охрану представителей властей, уточнив, что в этом случае выводы должны делать соответствующие службы.

«Это должны, конечно же, делать вывод соответствующие службы, специальные службы, здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или отдельно взятым случаем с теми или иными причинами, которые, опять же, предстоит выявить следствию», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, и его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

По информации пресс-службы губернатора, угрозы для жизни главы региона нет. Следственный комитет 5 апреля возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на Чибиса.

Позднее в этот же день глава Мурманской области пришёл в себя после операции и в ближайшее время останется в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей. Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина уточнила, что пока рано прогнозировать, сколько времени займёт восстановление губернатора.

Сечкина 5 апреля рассказала, что Чибис после нападения будет проходить лечение в Мурманской области и его перевод в другие больницы не планируется. Ранее СК опубликовал видео с места нападения на губернатора. Следователи также засняли оружие нападения на губернатора — нож.