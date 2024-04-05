Москва, 5 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Кремль пока не знает всей повестки запланированной в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарём США Энтони Блинкеным и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил 5 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что стороны будут обсуждать.

AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности

«Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определённые сообщения», — сказал он.

На вопрос, что имела в виду армянская сторона, заявив, что в Брюсселе будут обсуждать тему трансатлантической интеграции, Песков призвал дождаться заявлений Еревана по этому поводу. В Кремле не слышали о планах обсуждать такую повестку, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 28 марта назвала наигранным недоумение, которое изобразили США, ЕС и Армения по поводу беспокойства в связи планируемой 5 апреля встречей высокого уровня в Брюсселе. Она отметила, что эта встреча вызывает беспокойство у Москвы из-за антироссийских заявлений США и ЕС.

Захарова добавила, что встреча в Брюсселе также взывает беспокойство у многих других стран, так как она нацелена на внедрение Запада в Закавказье, а не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Дипломат заявила, что Армению превращают в инструмент для крайне опасных планов Запада.