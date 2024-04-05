Москва, 5 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает точной информацией, предоставляла ли французская сторона Москве какие-либо сведения о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он сказал 5 апреля.

Известия/ Алексей Целищев

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж располагает «полезной информацией» об организации теракта. На церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта неподалёку от Парижа он заявил, что не будет раскрывать её, но она касается организации теракта в «Крокус Сити Холле». Макрон добавил, что попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Суд арестовал в общей сложности десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей нападения, задержанных недалеко от границы с Украиной в Брянской области.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. У следствия есть данные, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные денежные суммы. Глава МИД Сергей Лавров также отмечал очевидность украинского следа в атаке на «Крокус».

В СВР 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта. Дипломат уличила США в желании вывести киевский режим «из-под удара».