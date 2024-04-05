Москва, 5 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Решение проводить в России Всемирный фестиваль молодёжи раз в шесть лет — окончательное. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Конкретное решение, окончательное решение, которые было проработано между ведомствами и утверждено главой государства», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что менее масштабные меры будут проводить в рамках программы по работе с молодёжью.

Как сообщало ИА Регнум, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева во время церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах заявила, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России на регулярной основе каждые шесть лет.

При этом ежегодно в стране будут проводить международные тематические слёты.

Разуваева также отметила, что прошедший в 2024 году фестиваль стал местом консолидации всех российских достижений в сфере работы с молодёжью, а на его площадке, помимо широкой образовательной, культурной и спортивной программ, развернули и большую выставку.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта в Сочи в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подали около 300 тыс. человек из 190 стран мира.

В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля Путин напомнил, что страна уже трижды проводила такие молодёжные форумы и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 7 марта сообщил, что подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Он уточнил, что среди тех, кто «что-то слышал о фестивале», знает о его проведении, положительную оценку дал 91%. Скорее отрицательно или точно отрицательно отнеслись к мероприятию всего 2%.

Политолог Экспертного института социальных исследований Виктория Карпова в беседе с ИА Регнум заявила, что Россия стала страной, в которой у молодёжи есть уникальные возможности для развития. По её словам, прошедший молодёжный форум также заложил основы сотрудничества, на которых будут строиться международные отношения через многие годы.

17 марта российский лидер предложил создать международную организацию для эффективного использования наследия фестиваля.