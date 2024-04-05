Москва, 5 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Украинская армия продолжает, в нарушение Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, использовать мины «Лепесток», в том числе против мирных жителей, заявил 5 апреля на брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сергей Батурин/РИА Новости Мина «Лепесток»

Он сообщил, что ВСУ продолжают активно использовать запрещённые конвенцией противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» не только против российских военных. Они забрасывают «Лепестками» города и жилые кварталы ДНР и других прифронтовых регионов.

Кроме того, в прифронтовых городах на улицах стали всё чаще появляться другие запрещённые взрывоопасные предметы. Нередко их прячут в игрушки или маскируют под предметы быта, например под ручной фонарь.

«При нажатии на него, а иногда просто от прикосновения, происходит детонация — он взрывается. Заряда вполне достаточно, чтобы оторвать кисть, лишить человека зрения или нанести серьёзные увечья, особенно если она попадает в руки к ребёнку», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, глава города Горловка в ДНР Иван Приходько 25 февраля рассказал, что в посёлке Зайцево на мине «Лепесток» подорвался мирный житель. Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля сообщил, что 56-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Киевском районе Донецка.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) от 1 января, в ДНР с 2014 года зарегистрировано 143 случая подрыва гражданских лиц на минах «Лепесток». Десять человек несовершеннолетними, трое из них скончались от полученных в результате подрыва ранений.