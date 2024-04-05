Москва, 5 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (входит в состав государственной корпорации «Ростех») передала Воздушно-космическим силам России фронтовые бомбардировщики Су-34, что стало первой поставкой боевых самолётов в 2024 году. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба «Ростеха».

Объединённая авиастроительная корпорация

«Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в госкорпорации.

Су-34 собрали на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова и после комплекса заводских испытаний отправили заказчику.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, все участвующие в выполнении гособоронзаказа заводы корпорации удерживают взятые ими темпы производства.

«Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолётов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня», — сказал он.

Российские бомбардировщики Су-34 являются важной частью ударной мощи российской фронтовой авиации. Их возможности позволяют использовать перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысить точность бомбометания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. Отмечалось, что предприятие в течение последних двух лет наращивает объёмы производства военной техники и совершенствует её под задачи заказчика.

В пресс-службе «Ростеха» 22 марта сообщили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500. В госкорпорации уточнили, что также в два раза нарастили производство авиабомб ФАБ-1500 и начали производить трёхтонные бомбы ФАБ-3000.