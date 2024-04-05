Таллин, 5 апреля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил 5 апреля, что численность российских войск на одном из самых активных участков боевых действий в зоне спецоперации в 15 раз превосходит ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поздно вечером получил сообщение от знакомого с одного из самых горячих участков фронта — численность превосходит в 15 раз. Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300», — привёл его слова портал Baltnews в Telegram-канале.

Политик отметил, что без западной поддержки Украину ждёт поражение.

Как сообщало ИА Регнум, об острой нехватке снарядов украинские военные заявили в декабре. Сообщалось, что артиллерийским подразделениям пришлось сократить расход боеприпасов до 10–20 залпов в сутки. При этом стандартный расход снарядов был 50 снарядов на ствол, а пиковые значения приближались к 90 снарядам. При этом бойцы ВСУ подчеркнули, что не видят признаков дефицита снарядов у российской стороны.

Представитель СБУ, комментируя отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине, заявил, что армия испытывает серьёзную нехватку вооружений, в первую очередь в артиллерии. По его словам, на один выпущенный украинскими военными снаряд в настоящее время приходится десять российских.

В феврале и в самих ВСУ признали доминирование российских военных в зоне конфликта. Как заявил в интервью изданию Politico украинский офицер, ВС России, в отличие от ВСУ, доминируют из-за артиллерийских ударов, поэтому Киев должен «утолить снарядный голод». Слова офицера подтвердил украинский артиллерист, также сообщивший изданию о нехватке боеприпасов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ без поддержки со стороны США будут вынуждены постоянно отступать. Он также указал на дефицит средств противовоздушной обороны, восполнить который проблематично без поддержки Конгресса.

В свою очередь 22 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что масштабы участия НАТО в поддержке Украины гораздо больше, чем это пытаются показать США и Евросоюз. Дипломат также подчеркнул, что на Западе начали звучать безумные заявления о прямом противодействии России и альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что помощь Запада Украине приведёт только к истощению ресурсов и вовлечённости этих стран в конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что она никак не поможет изменить ход событий.