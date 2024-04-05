Рим, 5 апреля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Представители НАТО обсуждают возможность территориальных уступок Киева России в обмен на гарантии безопасности Украины и её вступление в военно-политический блок. Об этом 4 апреля написала итальянская газета La Repubblica.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По информации издания, такую возможность не обсуждают во время официальных дискуссий, однако говорят о ней в ходе неформальных бесед, что делает этот вариант всё более реальным, особенно перед предстоящими выборами президента США.

Отмечается, что западные эксперты давно считают такую вероятность развития событий самой приемлемой для завершения украинского конфликта, хотя пока её не рассматривают на политическом уровне.

Однако этот вариант начали воспринимать серьёзнее, так как правящие круги США видят в нём и конкретную карту «миротворца» в руках бывшего американского президента Дональда Трампа, в случае его победы на ноябрьских выборах, уточняется в статье.

По словам автора материала, России хотят предложить оставить Крым и все освобождённые в ходе спецоперации территории, что будет напоминать ситуацию с разделением Германии после Второй мировой войны.

Этот сценарий ускорит выделение заблокированной в Конгрессе помощи США Киеву, особенно на фоне реальной возможности возвращения Трампа в Белый дом, а смягчение позиции по ускорению вступления Украины в НАТО исходит именно из этих соображений, добавило издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля американский бизнесмен, основатель компаний Space X и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск оценил идею вхождения Украины в НАТО. По его словам, такой вариант похож на начало фильма о ядерном апокалипсисе.

Американская газета The New York Times 4 апреля написала, что лидеры стран НАТО не будут приглашать Украину в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса. По информации издания, Франция и Германия продолжают выступать против вхождения Киева в блок.

Китайский военный обозреватель Сун Чжунпин в феврале заявил, что Германия и Франция долго будут противиться членству Украины в НАТО. По мнению эксперта, подписанные Киевом с Берлином и Парижем соглашения о гарантиях безопасности — это скорее политические обязательства, которые являются необязательными в практическом смысле.