Москва, 5 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Бежавший из Латвии 83-летний инвалид Александр Дмитриев получит вид на жительство в России. Из-за бюрократических проблем пенсионера могли депортировать в Латвию, где у него никого и ничего не осталось. После долгих мучений у мужчины приняли документы на ВНЖ. Об этом ИА Регнум рассказала невестка инвалида.

ИА Регнум Бежавший из Латвии 83-летний инвалид Александр Дмитриев со своей снохой

83-летний инвалид Александр Иванович Дмитриев бежал из Латвии в Россию к семье и надеялся получить ВНЖ. Но из-за ошибки в документах процесс затянулся. Пока бюрократические проблемы пытались решить, у визы и миграционного учёта истекли сроки и пенсионера могли депортировать обратно в Латвию, где он не смог бы самостоятельно жить. У него не осталось там даже места, где он мог бы остановиться. Однако 5 апреля у Александра Ивановича приняли документы на ВНЖ.

«Нам сегодня дали справку о том, что у нас приняли документы. Теперь мы ждём, пока всё проверят, нам сказали позвонить примерно через месяц. Из-за формальных проволочек у нас просрочена виза и миграционный учёт. Теперь ждём звонка, чтобы понять, как их продлить», — объяснила сноха.

Она называет Александра Ивановича и своим папой тоже.

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Женщина отметила, что за время, пока они с мужем борются за возможность оставить отца в России, им пришлось очень многое пережить. Она объяснила, что сложившаяся ситуация важна не только для самого пенсионера, но и для других русских людей, желающих переехать в Россию.

«Мы хотим, чтобы такая ситуация больше не повторилась с другими русскими, которые хотят уехать из стран Прибалтики в Россию. С каждым днём отношения к русским все хуже и хуже в Латвии. Были ситуации, когда, будучи в Латвии, у папы моего ухудшилось зрение, он спрашивал у людей на остановке, что за автобус подъехал. И ему не отвечали», — поделилась женщина.

Защитник пенсионера — вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что ВНЖ могут выдать хоть на следующий день, закон это не запрещает. Но, вероятнее всего, бюрократическая процедура затянется на несколько месяцев.

«Я проверил все бумаги как юрист, с ними нет никаких проблем. Я считаю, что ВНЖ им должны будут предоставить. У нас даже есть нотариально заверенная справка из Латвии, подтверждающая фамилию и родственные отношения с сыном. Это вопрос исключительно бюрократический», — объяснил Иван Мельников.

Юрист отметил, что поток из людей из стран Прибалтики в Россию скоро может увеличиться и необходимо проинструктировать сотрудников органов ФМС для работы с такими людьми. Чтобы история Дмитриева не повторялась с другими русскими людьми приезжающими и переезжающими на родину.

Дмитриев много лет проработал на промышленных и оборонных предприятиях и за свой труд получил звание Ветерана труда. После распада СССР он стал гражданином Латвии, оставался там, несмотря на языковые трудности. Мужчина говорил только на русском языке. И из-за этого он сталкивался со сложностями при приёме на работу: предпочтение отдавали кандидатам, владеющим латышским языком. Доходило до того, что мужчине отказывали даже в медицинской помощи. Несколько лет назад пенсионер решил переехать в Россию к сыну и получить гражданство. Но из-за пандемии планы осуществить тогда не удалось. Сын сделал отцу приглашение, и Дмитриев легко получил визу. Сейчас он находится с родными, но из-за бюрократических нюансов его могли депортировать из страны.

При обращении в МФЦ пенсионеру отказались выдавать справки для получения ВНЖ из-за неверного написания фамилии в документах. По латвийскому паспорту он Димитриевс, и из-за несовпадения с фамилией сына, по словам сотрудников МФЦ, возникали сомнения в родстве. Таким образом на пути к получению ВНЖ возникали серьёзные препятствия.

У пенсионера серьёзные проблемы со здоровьем: он не слышит без слухового оператора и почти потерял зрение. Медики оценили его способность видеть лишь на 15% и только на одном глазу. На другой глаз мужчина ослеп. В связи с этим Дмитриев не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в постоянном уходе. Кроме сына Вячеслава и его супруги, помочь мужчине больше некому, в Латвии у него не осталось родственников. Пока Дмитриев находился в России, он потерял в Латвии квартиру. По словам родственников, бывшая жена пенсионера воспользовалась его состоянием и переписала квартиру экс-супруга на себя.

Представив, на какую жизнь будет обречён пожилой отец в случае депортации, единственные родственники в России забили тревогу. О проблеме пенсионера узнали в Совете по правам человека при президенте. Его дело взяла на контроль руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.