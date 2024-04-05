Курск, 5 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали территорию Курской области. Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино в Глушковском районе. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Роман Старовойт.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Зафиксировано четыре прилёта», ― уточнил губернатор в Telegram-канале.

В результате обстрела ранения получила женщина. Медики оказывают ей помощь.

Кроме того, ещё два прилёта со стороны Украины зафиксировали в селе Попово-Лежачи. Старовойт добавил, что подомовой обход специалисты проведут, как только позволит обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля на территории Курской и Белгородской областей объявили опасность атаки беспилотников. Старовойт в связи с этим уточнил, что силы противовоздушной обороны в регионе привели в готовность.

В этот же день в Министерстве обороны заявили об одном сбитом и семи перехваченных над территорией Курской области дронах. Беспилотники нейтрализовали дежурные средства ПВО.

Губернатор региона уточнил, что в ночь на 5 апреля два беспилотника-камикадзе атаковали село Коровяковка в Глушковском районе. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получили четыре личных автомобиля и четыре домовладения.

По данным МИД, с начала года от ударов со стороны Вооружённых сил Украины по территории России погиб 201 мирный житель. Кроме того, в период с 1 января по 31 марта 2024 года пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получил 721 человек. В общей сложности за это время киевский режим выпустил по гражданским объектам на территории страны порядка 22 тыс. боеприпасов.