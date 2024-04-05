Москва, 5 апреля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. На следующей неделе в столице ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов, что соответствует климатической норме начала мая. Об этом 5 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметил в беседе с «Интерфаксом» синоптик, в регионе изменилась циркуляция воздушных масс, которые 6 апреля будут поступать с юго-востока, а 7 апреля — с юго-запада, из-за чего уже в субботу значительно повысится температура.

«Максимальные температуры в Москве от +10 до +12 градусов, но по области до +8. В воскресенье воздушные массы начнут поступать из южной Атлантики, поэтому значительное повышение температуры ночью — до +4…+6, а днем будет около +5», — сказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на 6 апреля в столицу еще будет поступать холодный воздух, из-за чего температура воздуха опустится до –5 градусов.

«В понедельник, вторник и среду опять +15…+20. Это означает, что будет очень тёплая погода, которая близка к значениям конца апреля — начала мая, опять на месяц будет опережение погодных характеристик», — уточнил синоптик, заметив, что такие значения температуры воздуха на семь градусов выше нормы.

На следующей неделе ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода, давление около и чуть выше нормы, умеренный ветер от 5 до 10 м/с, однако при этом возможны дожди, добавил он.

«Это майская погода, по-настоящему майская погода. Но к следующим выходным температура понизится, но не до заморозков. В выходные, предварительно, будет около +10 градусов — +9…+13 градусов», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что такая температура воздуха будет способствовать активному перемещению растаявшего снега по водосбору, из-за чего в Московской области конец нынешней недели и следующая неделя окажутся достаточно сложными.

«Практически повсеместно уровень воды будет близок к опасным явлениям, практически на всех притоках Москва-реки, на малых реках — вода на пойму везде выходит, но есть и районы, где она выходит за пойму», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что периоды особо сильной жары в России, вызванные природным явлением Эль-Ниньо, как правило, длятся не дольше двух недель, однако бывают и исключения. Он уточнил, что в России влияние этого эффекта в 2024 году вряд ли проявится во всех регионах одинаково.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что 30 марта на тот момент стало самым тёплым днём в Москве с начала года. По его словам, потепление продолжится и в последующие дни.