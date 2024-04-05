Москва, 5 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Известия/Артем Коротаев

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему», — заявили в аппарате вице-премьера.

При этом россияне сами смогут выбрать, как именно хотят получить услуги.

Таким образом, три российских региона вместе с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий подготовили дорожные карты с планом развития проекта. Документы направили в аппарат правительства. До конца 2024 года жители этих регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в единой биометрической системе, смогут воспользоваться новым форматом обслуживания.

Как информировало ИА Регнум, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко 22 марта сообщили, что российские граждане уже в 2024 году смогут заселяться в гостиницы по биометрии. Запуск услуги в пилотном режиме запланировали на второе полугодие 2024 года.

Роскачество в конце августа 2023 года напомнило, что россияне могут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС в любой момент. Обратившись в МФЦ, гражданин может оформить запрет на хранение биометрических данных.