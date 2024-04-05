Луганск, 5 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В ЛНР задержали студентку вуза, передававшую украинской армии сведения о российских военных, технике, фотографировавшей административные здания, сообщили 5 апреля в ФСБ.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Жительница ЛНР, отличница, которая учится в одном из вузов на социолога, помогала ВСУ, собирая и передавая Киеву данные о местах расположения подразделений российской армии, участвующих в зоне СВО. Её кураторов интересовали российская военная техника, административные здания, а также то, о чём говорят люди в городе.

Сведения она поставляла ВСУ через мессенджеры. Девушка руководствовалась личными мотивами, отметили в ведомстве. Она по просьбе кураторов фотографировала военные машины и здания. В вузе она учится на последнем курсе.

Против жительницы ЛНР возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля ФСБ проинформировала о задержании в ЛНР мужчины, который с 2019 года снабжал СБУ данными о российских пограничниках. Украинских кураторов интересовали персональные данные российских силовиков, в том числе касающиеся их транспортных средств. Ведомство возбудило уголовное дело о шпионаже.

ФСБ 29 марта сообщила о задержании украинского гражданина в ЛНР, передававшего СБУ информацию о местах дислокации участвующих в спецоперации российских военных и о ряде объектов на территории республики. Против него ведомство возбудило уголовное дело о шпионаже.