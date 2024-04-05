Турция, 15 апреля, 2006, 13:03 — ИА Регнум. В связи с 91-й годовщиной Геноцида армян в Османской Турции, отмечаемой 24 апреля, депутат Государственной Думы РФ Сергей Шишкарев (фракция "Единая Россия") обратился к армянам Кубани. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в редакции газеты армян России "Еркрамас", Сергей Шишкарев, отмечая, что эти трагические события стали прологом ужасающих преступлений против человечности, которыми был переполнен ХХ век, говорит о том, что в то же время они явили миру пример высокого благородства и братских уз русского и армянского народов. "Русские солдаты и кубанские казаки Кавказской армии грудью защитили собратьев по вере, спасая их от ятагана убийц... Один из районов моего родного города Новороссийска до сих пор зовут Трапезундом - там нашли убежище тысячи армянских семей, спасенных русскими моряками", - говорится в Обращении депутата.

Однако, по мнению депутата, сегодня яд межнациональной вражды, ксенофобии снова дает о себе знать. "Находятся силы, которые хотят перессорить народы России, заставить их видеть врага в каждом человеке с другим цветом глаз, волос или кожи. Поддаться им - значит разрушить Россию, предать память дедов и прадедов, которые вместе строили и защищали нашу Родину", - отмечает Сергей Шишкарев. Депутат уверен, что народы Кавказа и всей многонациональной России не допустят расползания шовинизма, обеспечив своим детям и внукам счастливое и гармоничное будущее.

"Склоняю голову перед памятью жертв Геноцида армян в Османской Турции 1915-1923 гг. Желаю участникам мероприятий, проводимых в связи с этой датой, армянской диаспорой на Кубани, настойчивости и успеха в справедливом и благородном деле. Мы вместе!", - завершает свое Обращение Сергей Шишкарев.