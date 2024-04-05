"Геноцид армян в Турции стал прологом преступлений против человечности ХХ в": депутат Госдумы РФ
Турция, 15 апреля, 2006, 13:03 — ИА Регнум. В связи с 91-й годовщиной Геноцида армян в Османской Турции, отмечаемой 24 апреля, депутат Государственной Думы РФ
Однако, по мнению депутата, сегодня яд межнациональной вражды, ксенофобии снова дает о себе знать. "Находятся силы, которые хотят перессорить народы России, заставить их видеть врага в каждом человеке с другим цветом глаз, волос или кожи. Поддаться им - значит разрушить Россию, предать память дедов и прадедов, которые вместе строили и защищали нашу Родину", - отмечает Сергей Шишкарев. Депутат уверен, что народы Кавказа и всей многонациональной России не допустят расползания шовинизма, обеспечив своим детям и внукам счастливое и гармоничное будущее.
"Склоняю голову перед памятью жертв Геноцида армян в Османской Турции 1915-1923 гг. Желаю участникам мероприятий, проводимых в связи с этой датой, армянской диаспорой на Кубани, настойчивости и успеха в справедливом и благородном деле. Мы вместе!", - завершает свое Обращение Сергей Шишкарев.