Мурманск, 5 апреля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании. Об этом 5 апреля в эфире телеканала «Россия-24» сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Она также добавила, что перед операцией губернатор успел позвонить супруге и успокоить её.

Сечкина добавила, что пока рано делать прогнозы о восстановлении губернатора, но он настроен оптимистично и рвётся вернуться к работе.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. В пресс-службе главы региона уточнили, что угрозы для его жизни нет.

Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое. К Чибису также выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым.

Глава региона пришёл в себя после операции. В ближайшее время Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Б. Ранее он привлекался к административной ответственности. Кроме того, по данным СК, подозреваемого также привлекали к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью. На допросе задержанный признался, что совершил нападение на губернатора из неприязни, хотя раньше с ним лично не был знаком.

После нападения следовали возбудили уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование преступления на личный контроль.