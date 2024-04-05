Белгород, 5 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на сообщение системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

Николай Гынгазов/ТАСС

«РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность», — проинформировало ведомство.

Жителей призвали по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в Белгороде и Белгородском районе также объявили ракетную опасность. Глава региона Вячеслав Гладков в связи с этим призвал жителей укрыться в безопасном месте.

На территории Белгорода и Белгородского района 1 апреля тоже объявляли ракетную опасность. Жителям этих территорий рекомендовали по возможности остаться дома.

Мэрия Белгорода 30 марта сообщила о ракетной опасности в Грайворонском округе Белгородской области. В администрации города в связи с этим призвали жителей не подходить к окнам.