Москва, 5 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Раненый пулемётчик штурмового отряда российской 39-й отдельной гвардейской бригады мотострелков Родимир Максимов с позывным Бурхат в ходе боёв в районе Новомихайловки вместе с сослуживцами отразил несколько контратак ВСУ и лично уничтожил 27 бойцов украинской армии. Об этом 5 апреля сообщили «Известия».

Министерство обороны России. Кадр из видео Родимир Максимов

Отмечается, что командира группы ранили в первые минуты боя, после чего Максимову пришлось взять командование на себя, несмотря на ранения в руку и ноги.

После этого российские штурмовики захватили опорный пункт и во главе с Максимовым отразили пять украинских контратак на протяжении двух дней. Пулемётчик также уничтожил танк и группу ВСУ, получив ещё одно ранение.

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К концу второго дня у штурмовой группы начали заканчиваться патроны и Бурхат направился к соседнему опорному пункту армии России.

«Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошёл. Повезло тоже», — сказал он.

В общей сложности Максимов уничтожил 27 украинских бойцов и получил шесть ранений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные зачистили лесополосу на окраинах города Часова Яра и вышли к жилой застройке. Он уточнил, что в лесах было много укрепрайонов ВСУ, включая хорошо заглублённые и оборудованные. По его словам, военные армии России уничтожили несколько сотен украинских военных, включая бойцов элитных подразделений.

В Министерстве обороны 4 апреля рассказали, что бронегруппа полка Тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ уничтожила бойцов ВСУ в опорном пункте. Российские военные открыли огонь прямой наводкой по украинским бойцам и поменяли огневую позицию после выполнения боевой задачи.