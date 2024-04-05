Мурманск, 5 апреля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в ближайшее время, сообщила 5 апреля пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».

Павел Львов/РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Решение будет принято в самое ближайшее время», — заявила она.

Пресс-секреатрь добавила, что прогнозировать, сколько займет восстановление губернатора Андрея Чибиса, не представляется возможным. Глава региона в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения о лечении, заявила Сечкина.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор завершил встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Глава региона получил ножевое ранение в живот, и его госпитализировали. Угрозы для жизни главы региона нет.

Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое. Глава региона пришёл в себя после операции. В ближайшее время Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии.

Напавшего на губернатора задержали. На допросе он рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя и не был лично знаком с губернатором.

После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело о покушении на убийство.