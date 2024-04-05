Москва, 5 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом 5 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы Псковского областного суда.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Речь идёт о Хочбаре Джамалове.

«Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции суда.

Известно, что уголовное дело в отношении него возбудили по п. «в» ч. 2 статьи 226.1 УК РФ ― «Контрабанда <…> взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов…».

Ранее следственные органы не называли точное количество фигурантов дела.

Как сообщало ИА Регнум, о пресечении трансграничного канала ввоза взрывчатых веществ в Россию ФСБ сообщила 2 апреля. Силовики задержали крупную партию контрабанды. Груз со взрывчаткой и взрывными устройствами, спрятанными в иконах и церковной утвари, везли с Украины транзитом через шесть европейских государств.

Всего на территорию страны пытались провезти 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. В МВД заявили, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом.

Перевозившего опасный груз водителя задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент тревожным сигналом. Он отметил, что этот случай красноречиво демонстрирует, какие террористические методы использует киевский режим.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных.

Псковский городской суд 1 апреля арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки Дмитрия Гратия. Эту меру пресечения 4 февраля продлили на два месяца. Согласно материалам дела, у обвиняемого российское и иностранное гражданства.