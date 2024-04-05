* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 5 апреля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России обнаружили и откопали из земли скандально известную бронемашину «Азовец» украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 апреля рассказал военный российского ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.

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«Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам военного, это свидетельствует о хищении украинскими националистами денег из бюджета страны, так как найденный броневик представляет собой совершенно никчёмный экземпляр, который они пытались спрятать, закопав.

«Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — добавил он.

По информации украинских СМИ, бронемашину «Азовец» создали в 2015 году, позиционируя её как танк для ведения боя в городских условиях или «высокозащищённую тяжёлую универсальную гусеничную платформу». Стоимость одной единицы составляла 5 млн долларов, бронемашины собирали на тренировочной базе формирования в цехах завода АТЕК в Киеве.

В 2016 года начались испытания «Азовца», однако вскоре их пришлось остановить, так как в качестве приборов наблюдения на дорогостоящем броневике оказались установлены обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело, а затем единственный экземпляр бронемашины похитили у разработчиков в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля осуждённые в России экс-боевики указанного формирования рассказали, за какие преступления их приговорили к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Все осуждённые признались, что совершали убийства мирных жителей по приказам командиров. Они также рассказали, что их накачивали нацистской идеологией, для чего к ним приезжали специальные лекторы, называвшие героями бандеровцев и служивших в структурах нацистской Германии украинцев, а также раздавали экстремистскую литературу.