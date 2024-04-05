Москва, 5 апреля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранее имел проблемы с законом. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Установлено, что ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение лёгкого вреда здоровью», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас следователи назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую, проводят все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств преступления, допрашивают свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, согласно картотеке дел Апатитского городского суда, житель Апатитов Александр Б., задержанный за нападения на главу региона Андрея Чибиса, ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ. По данным суда, он оставил место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в мае 2022 года. Суд постановил лишить его права управления транспортными средствами на один год.

На губернатора Мурманской области напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Мужчина набросился на него с ножом и ранил в живот. Главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. В пресс-службе губернатора уточнили, что угрозы для жизни главы региона нет.

Врачи оценили состояние Чибиса как тяжёлое. К нему также выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым. При отправке в операционную Чибис находился в сознании. Его прооперировали и направили в реанимационное отделение.

Глава региона пришёл в себя после операции. В ближайшее время он будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

Предполагаемого преступника задержал сотрудник Росгвардии. Чтобы остановить злоумышленника, он применил табельное оружие. При задержании подозреваемый получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. На допросе задержанный признался, что совершил нападение на губернатора из неприязни, хотя раньше с ним лично не был знаком.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого преступления.