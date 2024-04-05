Москва, 5 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Дальность полёта российских FPV-дронов выросла до 100–130 километров благодаря задействованию первых отечественных помехозащищённых систем связи, производимых предприятием «Гермес». Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила директор по развитию НПО (Научно-производственное объединение) «Кайсант» Алёна Баландина.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дроны РФ

«НПО «Кайсант» создало обособленное подразделение — конструкторское бюро «Гермес», которое специализируется на уникальных для российского рынка разработках — шумо− и помехозащищённых системах связи для FPV-дронов, которые позволяют увеличить их дальность полёта до 100 километров», — указала собеседник агентства.

При этом она отметила, что дальность полёта беспилотников зависит как от погодных условий, так и от работы средств радиоэлектронной борьбы противника и шумовой обстановки. В идеальных же условиях FPV-дроны, оснащённые упомянутыми системами связи, способны летать на расстояние до 130 километров. До этого дальность полёта большинства FPV-дронов составляла до 70 километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что НПО «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, призванную защитить бронетехнику и автотранспорт от ударов вражеских беспилотников такого типа. Отмечалось, что разработанная система РЭБ подавляет FPV-дроны противника в наиболее распространённых диапазонах — 800 и 900 МГц (Мегагерц). По словам Алёны Баландиной, предприятие уже запустило серийное производство К-1000, ведутся переговоры о возможных крупных поставках в зону специальной военной операции.